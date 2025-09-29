Menu
Dernières Infos - Arabie saoudite

La Trump Organization associée à la construction d'une tour à un milliard de dollars


AFP / le 29 septembre 2025 à 16h59

Un agent du département de police de New York monte la garde à la fin d'un événement médiatique à la Trump Tower à New York, aux États-Unis, le 16 juin 2025. Photo d'archives REUTERS/Eduardo Munoz

Le promoteur saoudien Dar Global a annoncé lundi un partenariat avec la Trump Organization pour construire une tour à un milliard de dollars à Jeddah, ville côtière de l'ouest du royaume. L'empire immobilier de la famille du président américain avait déjà annoncé en décembre dernier la construction d'une « Trump Tower » dans cette même ville. 

La Trump Organization est dirigée depuis 2016 par Donald Junior et Eric Trump mais leur père est resté actionnaire à travers un trust. 

Ce nouveau projet de gratte-ciel, baptisé « Trump Plaza Jeddah », est destiné à cibler la clientèle de l'immobilier de luxe dans la ville portuaire, a indiqué dans un communiqué Dar Global, ajoutant qu'il comportera des bureaux et des logements de luxe. Cette annonce intervient après la tournée en mai dans le Golfe du président américain, marquée par des promesses d'investissements mirobolantes. M. Trump avait alors conclu avec le prince héritier saoudien et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Salmane, un accord de « partenariat économique stratégique », prévoyant 600 milliards de dollars d'investissements saoudiens aux Etats-Unis, selon la Maison-Blanche. 

La Trump Organization est également impliquée dans des projets au Qatar et aux Emirats arabes unis voisins: elle a signé en avril un contrat pour la construction d'un golf et des résidences de luxe au Qatar, et dévoilé les détails d'un gratte-ciel d'un milliard de dollars à Dubaï. Avec un autre terrain de golfe déjà existant à Dubaï et un projet de quatre milliards de dollars à Oman, la Trump Organization mise sur l'essor du tourisme et de l'immobilier de luxe dans ces monarchies pétrolières, lancées dans une course à la diversification.

