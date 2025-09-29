Russie : une femme et son petit-fils tués dans un incendie provoqué par une attaque de drones

Une femme âgée et son petit-fils de 6 ans ont été tués lundi dans un incendie provoqué par une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, a indiqué le gouverneur régional, Andreï Vorobiov. Dans la nuit, « quatre drones ont été abattus par les systèmes de défense anti-aérienne à Voskressensk et Kolomna », deux localités dans la région de Moscou, a écrit M. Vorobiov sur Telegram.

A Voskressensk, cette attaque a provoqué la mort d'une femme de 76 ans et son petit-fils de 6 ans qui ont péri dans « l'incendie de leur maison », provoqué par la chute d'un drone, selon la même source. Dans plusieurs autres maisons de cette ville, des vitres ont été brisées, des murs endommagés et l'éclairage des rues perturbé, a ajouté M. Vorobiov.

L'Ukraine attaque régulièrement la Russie avec des drones, en riposte aux bombardements russes massifs qui frappent le territoire ukrainien depuis le début de l'offensive à grande échelle lancée par les troupes russes en 2022. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé 595 drones et 48 missiles sur l'Ukraine, selon Kiev, faisant quatre morts dans la capitale ukrainienne et plus 80 blessés à travers le pays.



