Youssef Akiki a quitté le restaurant Burgundy après 10 ans de bons et loyaux services, de même que Oh Bakehouse, pour se consacrer au restaurant Paname (dans lequel il n’a désormais plus de parts), à sa compagnie de consultants Kitchen Backstage et surtout à son dernier projet Brût. Située dans son village de Hrajel, cette auberge propose des menus dégustation sans carte, inspirés des traditions locales. En 2023, il a ouvert Butler’s table by Youssef Akiki, fruit d’une collaboration entre ce dernier et Élie Khoury, gérant du restaurant.

La tradition dans la modernité

« C’est un plat que l’on peut consommer en entrée. Je l’ai choisi parce que c’est une recette purement libanaise, comme je les aime, et que je sers dans mon restaurant Brût, à Hrajel, mais avec un « twist ». De plus, j’aime la viande d’agneau, j’ai mon propre élevage. L’équilibre entre la tradition dans la préparation de la kebbé et l’utilisation de l’arak non pas comme une boisson qui accompagne le plat, mais comme une glace, m’a paru intéressant. La tradition oui, mais dans la modernité. »

Préparation : 30 min

Cuisson : 10 min

Portions : 3 personnes

Difficulté : moyenne.

LA KEBBÉ NAYYÉ ET GLACE À L’ARAK DU CHEF YOUSSEF AKIKI

INGRÉDIENTS

Pour la kebbé nayyé :

500 g de viande d’agneau hachée

100 g de bourghol (blé dur concassé)

25 g de menthe fraîche

½ petit oignon

10 g de marjolaine fraîche

½ c. à c. de poivron doux en poudre

½ c. à c. de cannelle en poudre

Pour la glace à l’arak :1 verre de lait liquide

75 g de crème

1 jaune d’œuf (20 g)

1 c. à s. de sucre

1 c. à c. de stabilisateur

2 c. à s. pleines d’arak

3 g de sel de Maldon.

PRÉPARATION

Pour la kebbé nayyé :

Bien mélanger en malaxant longuement tous les ingrédients ensemble. Lorsqu’une pâte homogène se forme, garder au frais.

Pour la glace à l’arak :Mélanger le stabilisateur avec le sucre et le jaune d’œuf.

Faire chauffer le lait avec la crème.

Les mélanger, puis ajouter l’arak et le sel Maldon.

Ajouter le tout dans le Pacojet ou dans une sorbetière.

