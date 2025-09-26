Menu
Dernières Infos - Reconnaissance de la Palestine

Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie »

Netanyahu avait affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée en réaction aux reconnaissances en série de l'État palestinien ces derniers jours.

AFP / le 26 septembre 2025 à 08h59

Un drapeau palestinien dans le centre de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 22 septembre 2025. Photo d'illustration REUTERS/Mohammed Torokman

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il ne « permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.

« Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas », a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter : « Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec lequel Donald Trump s'est entretenu jeudi, a affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d'un État palestinien par des pays occidentaux. Les ministres israéliens d'extrême-droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont eux appelé à l'annexion de la Cisjordanie.

L’accélération de la colonisation israélienne en Cisjordanie depuis le 7-Octobre, racontée en cartes

Nouvelle initiative pour « la paix »

« Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix », a aussi dit Donald Trump. Le dirigeant républicain a présenté cette semaine une nouvelle initiative pour mettre fin au conflit dans le territoire palestinien à plusieurs dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ce plan est censé répondre à la fois aux préoccupations israéliennes et à celles des pays du Moyen-Orient. 

Les principaux points prévoient un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des otages israéliens détenus dans le territoire palestinien, un retrait israélien ainsi qu'un afflux d'aide humanitaire, a indiqué à l'AFP une source diplomatique au fait de la réunion. Les États-Unis proposent aussi une nouvelle initiative de gouvernance pour Gaza, excluant le Hamas.

Toujours selon cette même source, les dirigeants arabes et musulmans ont réclamé au président américain des garanties contre l'annexion de parties de la Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) ou toute mesure susceptible de modifier le statu quo juridique et historique des lieux saints de Jérusalem.

