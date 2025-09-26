Une militante emprisonnée meurt peu après son transfert à l'hôpital

Une femme emprisonnée en Iran depuis six mois pour avoir écrit des messages antigouvernementaux est décédée jeudi après avoir été hospitalisée d'urgence dans le coma, selon des associations de défense des droits humains.

La télévision d'État iranienne a annoncé le décès à l'hôpital de Somayeh Rashidi, 42 ans, affirmant qu'il était dû à des problèmes médicaux antérieurs à son arrestation en avril. Selon l'association Hengaw, basée en Norvège, la dégradation de son état de santé est due aux refus de soins médicaux répétés pendant sa détention à la prison de Qarchak, une prison pour femmes située en périphérie de Téhéran à la sinistre réputation. « La négligence a aggravé son état, entraînant des convulsions et un coma », a déclaré Hengaw dans un communiqué, rappelant que la Somayeh Rashidi avait été arrêtée après avoir écrit des slogans soutenant des manifestations antigouvernement dans un quartier de Téhéran.

Selon la justice iranienne, citée par la télévision d'Etat, Somayeh Rashidi, qui avait déjà été arrêtée en 2022 puis en 2023, était accusée d'appartenir au mouvement d'opposition en exil des Moudjahidines du peuple (MEK) - interdit en Iran.

Elle « était tombée gravement malade en prison, mais malgré les demandes répétés des autres détenues de la faire transférer à l'hôpital, les autorités pénitentiaires ont refusé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et tombe dans le coma », a pour sa part déclaré l'ONG Iran Human Rights (IHR), également basée en Norvège. L'agence de presse Human Rights Activists News Agency, basée aux Etats-Unis, a par ailleurs accusé les responsables de la prison d'avoir retardé son transfert hospitalier sans lui prodiguer les soins nécessaires.

Les autorités iraniennes ont durement réprimé les vastes manifestations antigouvernementales de 2022-2023, et selon les ONG de défense des droits humains, ont encore intensifié leur répression après la guerre de 12 jours qui a opposé la République islamique à Israël en juin. Au moins 1.000 condamnés à mort ont été exécutés en Iran depuis le début de l'année, selon un décompte publié mardi par IHR, qui dénonce une « campagne de massacres » dans les prisons iraniennes.