Gaza : l'armée israélienne recommande de suspendre l'aide en provenance de Jordanie après l'attaque d'Allenby

L'armée a recommandé jeudi soir aux autorités israéliennes de suspendre l'aide en provenance de Jordanie à destination de Gaza après l'attaque ayant fait deux morts dans l'après-midi au point de passage d'Allenby entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie.

"En raison de [cette] attaque [...] le chef d'état-major [...] a conseillé à l'échelon politique de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire en provenance de Jordanie jusqu'à la fin de l'enquête sur l'incident et la mise en oeuvre de procédures de contrôle revues pour les chauffeurs jordaniens", indique un communiqué militaire.

Deux personnes ont été tuées par balles jeudi par un assaillant ayant ouvert le feu du côté du point de passage du pont Allenby tenu par Israël, selon les autorités israéliennes. La Jordanie a condamné l'attentat et indiqué que son auteur était un Jordanien conduisant un camion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza.

mj/vl

