Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

L'armée israélienne annonce la mort de quatre soldats dans le sud de la bande de Gaza


AFP / le 18 septembre 2025 à 19h18

De la fumée est aperçue dans l'ouest de Gaza après des frappes israéliennes, le 18 septembre 2025. AFP

L'armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués au combat jeudi dans le sud de la bande de Gaza, sans préciser les circonstances de leur mort.

Ces décès portent à 472 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.

L'armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués au combat jeudi dans le sud de la bande de Gaza, sans préciser les circonstances de leur mort.

Ces décès portent à 472 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés