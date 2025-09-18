L'armée israélienne annonce la mort de quatre soldats dans le sud de la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués au combat jeudi dans le sud de la bande de Gaza, sans préciser les circonstances de leur mort.
Ces décès portent à 472 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.
L'armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués au combat jeudi dans le sud de la bande de Gaza, sans préciser les circonstances de leur mort.
Ces décès portent à 472 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.