Un membre de la force paramilitaire Bassidj tué dans le sud-est du pays

Un membre de la force paramilitaire iranienne Bassidj, liée aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, a été tué jeudi lors d'une attaque dans le sud-est du pays, selon la télévision d'Etat. Il a été « abattu par un groupe terroriste dans la ville d'Iranshahr, dans la province du Sistan-Balouchistan », ont déclaré les Gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat. Le nom du « groupe terroriste » n'a pas été précisé.

Une autre attaque ayant visé mardi une voiture de police dans la même province a causé la mort de trois policiers, selon l'agence de presse officielle Irna. La province du Sistan-Baloutchistan, région déshéritée du sud-est du pays, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue. Le Bassidj est une milice de volontaires islamistes supervisés par les Gardiens.