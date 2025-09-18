L'armée israélienne ordonne l'évacuation de communes du sud du Liban avant des frappes contre le Hezbollah

L'armée israélienne a ordonné jeudi l'évacuation de communes du sud du Liban avant des frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah.

"L'armée de défense attaquera l'infrastructure militaire appartenant au Hezbollah, organisation terroriste, dans plusieurs zones du sud du Liban dans un avenir proche, en réponse à ses tentatives interdites de rétablir ses activités dans la région", a écrit le porte-parole de l'armée en arabe, le colonel Avichay Adraee, sur les réseaux sociaux.

