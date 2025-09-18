Menu
Dernières Infos

Deux morts lors d'une fusillade à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie (secours israélien)

AFP / le 18 septembre 2025 à 15h43

Une attaque par balles à un poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie a tué deux hommes jeudi, a indiqué une organisation israélienne dispensant un service de premiers secours.

Les deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, touchés par balles lors de l'attaque au poste-frontière d'Allenby, ont succombé à leurs blessures, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

"Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité", a ajouté la même source dans un communiqué.

