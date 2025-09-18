La Syrie et Israël vont conclure « plusieurs accords » avant la fin de l'année, selon Damas

Les négociations entre la Syrie et Israël progressent et vont aboutir à "plusieurs accords" de sécurité d'ici la fin de l'année, selon Damas dont le chef de la diplomatie effectue jeudi sa première visite à Washington.

Depuis la prise du pouvoir à Damas par une coalition islamiste en décembre, la Syrie et Israël, deux pays voisins techniquement en état de guerre depuis des décennies, ont amorcé un dialogue.

"Il y a des progrès dans les négociations avec Israël. Il y aura plusieurs accords avant la fin de l'année, en premier lieu des accords militaires et de sécurité", a indiqué à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères, qui a requis l'anonymat.

Le président syrien Ahmad al-Chareh a affirmé la semaine dernière que les négociations avaient pour but de parvenir à un accord de sécurité.

Les deux pays veulent d'abord parvenir à "un accord qui mettrait un terme aux actions militaires en Syrie", a précisé la source des Affaires étrangères.

Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions militaires en Syrie.

L'armée israélienne a également pénétré dans la zone tampon démilitarisée du Golan, à la lisière de la partie du plateau syrien occupée par Israël depuis 1967. Elle effectue régulièrement des incursions et occupe des positions dans le sud de la Syrie.

- Chareh à l'ONU -

Un responsable militaire à Damas a indiqué mardi à l'AFP que l'armée syrienne avait retiré toutes ses armes lourdes du sud du pays, alors qu'Israël réclame l'établissement d'une zone démilitarisée près de sa frontière.

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Chareh, plusieurs réunions se sont déjà tenues entre responsables syriens et israéliens.

Une réunion destinée à évoquer les questions de sécurité est prévue vendredi à Bakou, en Azerbaïdjan, selon un diplomate qui a requis l'anonymat.

Les négociations entre la Syrie et Israël sont vivement encouragées par les Etats-Unis qui accueillent jeudi M. Chaibani, à l'occasion de la première visite d'un chef de la diplomatie syrien depuis plus de 25 ans.

Le ministre est arrivé jeudi dans la capitale fédérale à la tête d'une délégation, a annoncé la télévision officielle syrienne.

Il doit évoquer à Washington "les pourparlers avec Israël et la levée des sanctions américaines", selon une autre source au ministère des Affaires étrangères.

Depuis la rencontre en mai à Ryad entre le président américain Donald Trump et le président syrien par intérim, Washington a levé la plupart de ses sanctions contre la Syrie.

Selon le site d'information Axios, M. Chaibani a rencontré mercredi à Londres le le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer. Les deux hommes s'étaient déjà réunis en août à Paris sous l'égide de l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrak.

La visite de M. Chaibani précède celle du président Chareh à New York, où il doit participer la semaine prochaine à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, durant laquelle il doit prononcer un discours.

Il sera le premier président syrien à s’exprimer aux Nations unies depuis Noureddine al-Atassi en 1967.

En raison de son passé d’ancien jihadiste recherché, M. Chareh reste soumis à des sanctions de l’ONU et à une interdiction de voyager, et doit demander une dérogation pour tout déplacement à l’étranger.

