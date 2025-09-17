Menu
Dernières Infos - Conflit

Offensive sur Gaza-ville : Israël affime avoir « frappé plus de 150 cibles » depuis mardi


AFP / le 17 septembre 2025 à 11h52

De la fumée s'élève de Gaza après une explosion, vue depuis Israël, le 17 septembre 2025. Photo REUTERS/Amir Cohen

L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 150 cibles à travers Gaza-ville depuis le déclenchement la veille d'une offensive terrestre majeure destinée à y détruire le Hamas.

« Au cours des deux derniers jours, l'[armée de l'Air] et les forces de l'artillerie ont frappé plus de 150 cibles terroristes à travers la ville de Gaza en soutien aux troupes manoeuvrant dans la zone », indique un communiqué militaire.

De son côté, la Défense civile de Gaza, organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé mercredi la mort de 12 personnes dans des frappes ou tirs israéliens sur l'ensemble du territoire depuis le début de la journée, après avoir fait état de plus de 46 morts mardi.

