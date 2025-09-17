Exécution en Iran d'un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël

Les autorités iraniennes ont pendu mercredi un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël, a indiqué l'organe du pouvoir judiciaire. « Babak Shahbazi (...) a été exécuté par pendaison ce matin à l'issue d'une procédure judiciaire et après la confirmation de sa peine par la Cour suprême », a rapporté le site d'information Mizan Online.

Il n'était pas clair dans l'immédiat quand Babak Shahbazi avait été arrêté, mais Mizan Online a déclaré qu'il avait été reconnu coupable des crimes capitaux de « corruption sur terre » et de « moharebeh » (guerre contre Dieu, ndlr).

L'organe du pouvoir judiciaire a affirmé qu'il était impliqué dans la conception et l'installation de systèmes de refroidissement industriels pour des entreprises liées à des organismes militaires, de télécommunications et de sécurité. Son accès à ces sites lui a permis « de fournir des informations au Mossad en échange d'argent et de (permis de) résidence dans un pays étranger, » a-t-il ajouté.

Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes sans précédent en territoire iranien, à laquelle Téhéran a riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones. L'offensive israélienne a tué des hauts gradés, des experts du programme nucléaire iranien et plusieurs centaines d'autres personnes, visant à la fois des sites militaires et des zones habitées.

Depuis la fin des hostilités, les autorités iraniennes ont annoncé plusieurs arrestations pour espionnage au profit d'Israël, ainsi que l'exécution de plusieurs personnes reconnues coupables de travailler avec le Mossad.

Le 9 août, la justice avait annoncé l'ouverture d'une enquête concernant 20 personnes récemment arrêtées pour leurs liens présumés avec Israël. Quelques jours plus tôt, l'Iran avait exécuté Roozbeh Vadi pour espionnage au profit d'Israël, après l'avoir accusé d'avoir transmis des informations sur un scientifique nucléaire tué lors de la guerre.

L'Iran est le deuxième pays au monde par le nombre d'exécutions après la Chine, selon des groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International.