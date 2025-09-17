La France dénonce une « campagne destructrice, qui n'a plus de logique militaire »

La France a condamné l'offensive terrestre lancée mardi par l'armée israélienne à Gaza-ville, appelant le gouvernement à « mettre fin à cette campagne destructrice, qui n’a plus de logique militaire », dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Soulignant le « contexte humanitaire et sanitaire d'une gravité extrême marqué la famine, l'absence d’accès aux biens de première nécessité et aux soins d’urgence », Paris a de nouveau appelé Israël à « lever immédiatement toutes les restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza », et à « reprendre au plus vite les négociations en vue d’un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages ».