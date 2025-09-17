Menu
Dernières Infos - Gaza

La France dénonce une « campagne destructrice, qui n'a plus de logique militaire »


AFP / le 17 septembre 2025 à 09h01

Des Palestiniens déplacés se déplacent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, à la suite de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza, le 16 septembre 2025. Photo AFP/EYAD BABA

La France a condamné l'offensive terrestre lancée mardi par l'armée israélienne à Gaza-ville, appelant le gouvernement à « mettre fin à cette campagne destructrice, qui n’a plus de logique militaire », dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Soulignant le « contexte humanitaire et sanitaire d'une gravité extrême marqué la famine, l'absence d’accès aux biens de première nécessité et aux soins d’urgence », Paris a de nouveau appelé Israël à « lever immédiatement toutes les restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza », et à « reprendre au plus vite les négociations en vue d’un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages ».

