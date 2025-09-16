Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Netanyahu affirme que la frappe de Doha contre le Hamas était "justifiée"

AFP / le 16 septembre 2025 à 21h35

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était "justifiée".

"Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Par conséquent, notre action était entièrement justifiée, a-t-il ajouté.

glp-jd/sg/mdh

© Agence France-Presse


Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était "justifiée".


"Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Par conséquent, notre action était entièrement justifiée, a-t-il ajouté.


glp-jd/sg/mdh


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés