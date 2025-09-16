Netanyahu affirme que la frappe de Doha contre le Hamas était "justifiée"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était "justifiée".

"Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Par conséquent, notre action était entièrement justifiée, a-t-il ajouté.

glp-jd/sg/mdh

© Agence France-Presse