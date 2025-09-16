Menu
Dernières Infos

Netanyahu annonce qu'il rencontrera Trump après son prochain discours aux Nations unies

AFP / le 16 septembre 2025 à 21h14

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi qu'il rencontrerait le président américain Donald Trump après sa prochaine intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies.

"Trump m'a invité à la Maison Blanche. Je vais le rencontrer (...) après mon discours à l'ONU", a déclaré M. Netanyahu lors d'une conférence de presse.

