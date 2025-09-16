Menu
L'armée israélienne dit avoir frappé une cible des Houthis dans le port de Hodeida, au Yémen


AFP / le 16 septembre 2025 à 16h43

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir frappé un site militaire des rebelles houthis dans le port de Hodeida au Yémen, après avoir lancé un appel à évacuer dans cette zone.

"Il y a peu, les forces de défense israéliennes ont frappé une infrastructure militaire appartenant au régime terroriste houthi dans le port de Hodeida, au Yémen", a indiqué un communiqué de l'armée, affirmant que le port était utilisé par les rebelles "pour le transfert d'armes fournies par le régime iranien, afin de mener des attaques contre l'Etat d'Israël et ses alliés."

acc/crb/vl

© Agence France-Presse

acc/crb/vl

© Agence France-Presse

