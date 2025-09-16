Menu
Dernières Infos - Guerre

Yémen : des médias des rebelles houthis font état de frappes israéliennes sur le port de Hodeida


AFP / le 16 septembre 2025 à 16h28

Des médias des rebelles houthis au Yémen ont fait état mardi de frappes israéliennes sur le port de Hodeida, dans l'ouest du pays, peu après que l'armée israélienne a appelé à évacuer la zone. 

"Série de frappes de l'aviation de l'ennemi israélien sur le port de Hodeida", a annoncé la chaîne Al-Massirah, tandis que le porte-parole militaire des Houthis a affirmé que les défenses aériennes du mouvement "ripost(aient) actuellement contre les avions de l'ennemi israélien".


