Yémen : des médias des rebelles houthis font état de frappes israéliennes sur le port de Hodeida

Des médias des rebelles houthis au Yémen ont fait état mardi de frappes israéliennes sur le port de Hodeida, dans l'ouest du pays, peu après que l'armée israélienne a appelé à évacuer la zone.

"Série de frappes de l'aviation de l'ennemi israélien sur le port de Hodeida", a annoncé la chaîne Al-Massirah, tandis que le porte-parole militaire des Houthis a affirmé que les défenses aériennes du mouvement "ripost(aient) actuellement contre les avions de l'ennemi israélien".



