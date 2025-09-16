Gaza : le chef des droits de l'homme de l'ONU exige la fin du "carnage"

Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville et exigé la fin du « carnage », relevant des « preuves grandissantes » d'un « génocide ». « Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable », a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. « C'est absolument clair que ce carnage doit cesser », a-t-il ajouté.

« Nous voyons une accumulation de crimes de guerre sur crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et potentiellement, même davantage », a poursuivi le dirigeant onusien. « C'est à un tribunal de décider si c'est un génocide ou pas, et nous voyons des « preuves grandissantes », a-t-il dit.

Mardi avant l'aube, l'armée israélienne a annoncé le lancement de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, avec le soutien « indéfectible » affiché par les Etats-Unis. L'annonce de l'assaut à Gaza-ville a été faite juste après le départ d'Israël du secrétaire d'Etat Marco Rubio qui a qualifié de « groupe de sauvages » le Hamas, dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

L'assaut a suscité les critiques de Londres parlant d'une offensive « totalement irresponsable et épouvantable » et de Berlin qui a jugé que cela allait « complètement dans la mauvaise direction ». L'offensive à Gaza-ville provoquera « plus de destructions, plus de morts », a déploré l'Union européenne, au nom de ses 27 Etats-membres.