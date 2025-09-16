Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Gaza : le chef des droits de l'homme de l'ONU exige la fin du "carnage"


AFP / le 16 septembre 2025 à 14h51

Des Palestiniens fouillent les décombres de la tour al-Ghafari après sa destruction par des frappes aériennes israéliennes à Gaza le 15 septembre 2025. Photo AFP / OMAR AL-QATTAA

Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville et exigé la fin du « carnage », relevant des « preuves grandissantes » d'un « génocide ». « Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable », a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. « C'est absolument clair que ce carnage doit cesser », a-t-il ajouté.

« Nous voyons une accumulation de crimes de guerre sur crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et potentiellement, même davantage », a poursuivi le dirigeant onusien. « C'est à un tribunal de décider si c'est un génocide ou pas, et nous voyons des « preuves grandissantes », a-t-il dit.

Mardi avant l'aube, l'armée israélienne a annoncé le lancement de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, avec le soutien « indéfectible » affiché par les Etats-Unis. L'annonce de l'assaut à Gaza-ville a été faite juste après le départ d'Israël du secrétaire d'Etat Marco Rubio qui a qualifié de « groupe de sauvages » le Hamas, dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

L'assaut a suscité les critiques de Londres parlant d'une offensive « totalement irresponsable et épouvantable » et de Berlin qui a jugé que cela allait « complètement dans la mauvaise direction ». L'offensive à Gaza-ville provoquera « plus de destructions, plus de morts », a déploré l'Union européenne, au nom de ses 27 Etats-membres. 

Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville et exigé la fin du « carnage », relevant des « preuves grandissantes » d'un « génocide ». « Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable », a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. « C'est absolument clair que ce carnage doit cesser », a-t-il ajouté.« Nous voyons une accumulation de crimes de guerre sur crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et potentiellement, même davantage », a poursuivi le dirigeant onusien. « C'est à un tribunal de décider si c'est un...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés