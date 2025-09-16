Les troupes israéliennes avancent "vers le centre" de la ville de Gaza (responsable militaire israélien)

L'armée israélienne a lancé dans la nuit de lundi à mardi une offensive terrestre sur la ville de Gaza, les troupes progressant mardi vers le centre de la plus grande ville du territoire palestinien, a déclaré un responsable militaire à des journalistes.

"Nous avançons vers le centre" de la ville de Gaza, a-t-il dit. Interrogé par les journalistes sur la position des soldats israéliens dans la ville palestinienne et la possibilité d'une progression des troupes vers le coeur du centre-ville, il a répondu: "oui."

"La nuit dernière, nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza (…) les forces du commandement sud de l'armée israélienne ont étendu les activités terrestres dans le principal bastion du Hamas à Gaza, qui est la ville de Gaza", a-t-il ajouté.

