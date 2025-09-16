Menu
Dernières Infos - Guerre

Les troupes israéliennes avancent « vers le centre » de la ville de Gaza, selon un responsable militaire israélien


AFP / le 16 septembre 2025 à 11h32

Cette photo prise depuis la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre des véhicules blindés militaires israéliens stationnés avec vue sur les bâtiments détruits dans le territoire palestinien assiégé, le 16 septembre 2025. Photo AFP / MENAHEM KAHANA

L'armée israélienne a lancé dans la nuit de lundi à mardi une offensive terrestre sur la ville de Gaza, les troupes progressant mardi vers le centre de la plus grande ville du territoire palestinien, a déclaré un responsable militaire à des journalistes. « Nous avançons vers le centre » de la ville de Gaza, a-t-il dit. Interrogé par les journalistes sur la position des soldats israéliens dans la ville palestinienne et la possibilité d'une progression des troupes vers le coeur du centre-ville, il a répondu: « oui. »

« La nuit dernière, nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza (…) les forces du commandement sud de l'armée israélienne ont étendu les activités terrestres dans le principal bastion du Hamas à Gaza, qui est la ville de Gaza », a-t-il ajouté, estimant que des milliers de combattants du Hamas sont retranchés dans la plus grande ville du territoire palestinien. « L'offensive principale sur la ville de Gaza a commencé la nuit dernière (…) nous savons qu'il y a des milliers de terroristes du Hamas dans la ville de Gaza », a-t-il déclaré. L'armée a estimé à « 2.000 à 3.000 » le nombre de combattants du Hamas opérant dans la zone, a-t-il ajouté.

