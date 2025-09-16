Douze blessés dans une frappe sur Nabatiyé, Israël affirme avoir ciblé un commandement du Hezbollah

L’aviation israélienne a mené une frappe visant le quartier de Ksar Zaatar, à l’entrée-ouest de Nabatiyé, dans la nuit de lundi, faisant douze blessés, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Quatre d'entre eux ont été soignés sur place. Le ministère de la Santé a fait état de huit blessés, dont quatre enfants et trois femmes, selon un premier bilan. Pour l'instant, parmi les douze blessés, quatre sont toujours hospitalisés dont un dans un état grave.

L’aviation israélienne a touché un appartement du rez-de-chaussée avec des missiles de précision. Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a réagi à la frappe et affirmé que « l’armée de l’air a attaqué un siège de commandement du Hezbollah dans la région de Nabatiyé ».

Par ailleurs, l'armée israélienne a tué une personne dans une frappe contre un véhicule au Liban-Sud. Menée par un drone ayant tiré deux missiles, l'attaque a eu lieu dans le lieu-dit de Tayr Harma, dans le village de Yater dans le caza de Bint Jbeil. Pour l'instant, l'identité de la personne n'a pas été communiquée et l'armée israélienne n'a pas commenté la frappe. Dans la nuit de lundi à mardi après 23 heures, l’armée israélienne a tiré en direction des abords de Chebaa et Kfarchouba (caza de Hasbaya) depuis le « site du radar » dans les fermes contestées de Chebaa.

Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu fin novembre qui a mis fin à la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne continue d'occuper cinq points au Liban-Sud et y effectue régulièrement des incursions. Lundi à l'aube, elle a dynamité un bâtiment à Houla, dans le caza de Marjeyoun. Depuis le début du cessez-le-feu au Liban, plus de 300 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes, selon notre décompte à partir de données du ministère de la Santé et de l'ONU.