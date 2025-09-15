Fin des vacances judiciaires : l'activité au sein des juridictions libanaises reprend son cours normal

Les vacances judiciaires, qui avaient débuté le 15 juillet, sont arrivées à leur fin. Dès mardi, magistrats et tribunaux reprendront leur travail à plein temps, après deux mois de permanences rotatives et intérimaires.

La reprise intervient après les permutations judiciaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à la fin du mois de juillet. Ces nouvelles nominations concernent toutes les juridictions sur l’ensemble du territoire, en vertu desquelles de nombreux juges ont accédé à de nouveaux postes.