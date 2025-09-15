Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Justice

Fin des vacances judiciaires : l'activité au sein des juridictions libanaises reprend son cours normal


OLJ / le 15 septembre 2025 à 14h25

Fin des vacances judiciaires : l'activité au sein des juridictions libanaises reprend son cours normal

Le palais de justice de Beyrouth. Photo Philippe HAGE BOUTROS

Les vacances judiciaires, qui avaient débuté le 15 juillet, sont arrivées à leur fin. Dès mardi, magistrats et tribunaux reprendront leur travail à plein temps, après deux mois de permanences rotatives et intérimaires.

La reprise intervient après les permutations judiciaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à la fin du mois de juillet. Ces nouvelles nominations concernent toutes les juridictions sur l’ensemble du territoire, en vertu desquelles de nombreux juges ont accédé à de nouveaux postes.

Les vacances judiciaires, qui avaient débuté le 15 juillet, sont arrivées à leur fin. Dès mardi, magistrats et tribunaux reprendront leur travail à plein temps, après deux mois de permanences rotatives et intérimaires.

La reprise intervient après les permutations judiciaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à la fin du mois de juillet. Ces nouvelles nominations concernent toutes les juridictions sur l’ensemble du territoire, en vertu desquelles de nombreux juges ont accédé à de nouveaux postes.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés