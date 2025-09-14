Suki, la nouvelle adresse asiatique de Saïfi

Suki est la nouvelle adresse qu’a ouverte Karim Jaber (Amavi, Pastelle) le 8 septembre, avec un lancement officiel prévu en octobre. « Saifi Village est devenu le quartier où tout le monde veut se retrouver, que ce soit pour un déjeuner ou un verre le soir. J’ai identifié une vraie énergie ici, différente du reste de Beyrouth », explique-t-il. L’opportunité du lieu a aussi joué, car c’est par le biais d’un ami, propriétaire, qu’il a pu louer l’espace pour six ans. Le restaurant s’étend sur deux étages de 175 m² chacun, avec une capacité de 70 places assises à l’intérieur, dont un sushi bar de 12 places, et 40 en terrasse. Le lieu a été pensé pour évoluer selon les heures de la journée. « À midi, l’ambiance est plus calme, idéale pour un déjeuner entre collègues. Le soir, on garde le côté...

