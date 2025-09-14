Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Restauration

Suki, la nouvelle adresse asiatique de Saïfi

Le projet est porté par Forked Hospitality Holding, société fondée le mois dernier par Karim Jaber qui gère déjà Amavi.

Par Nagi Morkos, le 14 septembre 2025 à 13h00

Suki, la nouvelle adresse asiatique de Saïfi

Photo fournie par le restaurant

Suki est la nouvelle adresse qu’a ouverte Karim Jaber (Amavi, Pastelle) le 8 septembre, avec un lancement officiel prévu en octobre. « Saifi Village est devenu le quartier où tout le monde veut se retrouver, que ce soit pour un déjeuner ou un verre le soir. J’ai identifié une vraie énergie ici, différente du reste de Beyrouth », explique-t-il. L’opportunité du lieu a aussi joué, car c’est par le biais d’un ami, propriétaire, qu’il a pu louer l’espace pour six ans. Le restaurant s’étend sur deux étages de 175 m² chacun, avec une capacité de 70 places assises à l’intérieur, dont un sushi bar de 12 places, et 40 en terrasse. Le lieu a été pensé pour évoluer selon les heures de la journée. « À midi, l’ambiance est plus calme, idéale pour un déjeuner entre collègues. Le soir, on garde le côté convivial, mais avec la musique, le bar à...
Suki est la nouvelle adresse qu’a ouverte Karim Jaber (Amavi, Pastelle) le 8 septembre, avec un lancement officiel prévu en octobre. « Saifi Village est devenu le quartier où tout le monde veut se retrouver, que ce soit pour un déjeuner ou un verre le soir. J’ai identifié une vraie énergie ici, différente du reste de Beyrouth », explique-t-il. L’opportunité du lieu a aussi joué, car c’est par le biais d’un ami, propriétaire, qu’il a pu louer l’espace pour six ans. Le restaurant s’étend sur deux étages de 175 m² chacun, avec une capacité de 70 places assises à l’intérieur, dont un sushi bar de 12 places, et 40 en terrasse. Le lieu a été pensé pour évoluer selon les heures de la journée. « À midi, l’ambiance est plus calme, idéale pour un déjeuner entre collègues. Le soir, on garde le côté...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut