De la plus iconique à la plus sophistiquée, les glaces libanaises à Paris en cinq adresses gourmandes
Vous êtes Libanais, vous vivez à Paris et vous avez, de temps à autre au moins, la nostalgie du pays. Vous n’êtes pas Libanais mais, pour une raison ou une autre, vous connaissez la gastronomie libanaise et rêvez d’en retrouver les saveurs, même à des milliers de kilomètres. Cette nouvelle série de sélections gourmandes libanaises hors du pays du Cèdre est faite pour vous. Pour prolonger un peu l’été, nous commençons par les glaces.
Des glaces libanaises à Paris pour tous les goûts. Photos M.L
Délicieux remède contre les fortes chaleurs, la rafraîchissante booza libanaise s’invite depuis plusieurs étés déjà dans les rues de Paris. Bien loin des crèmes glacées classiques, cette spécialité levantine surprend par ses saveurs comme par sa texture, obtenue grâce au sahlab (une fécule de racines d’orchidées) et au mastic, qui lui confèrent son élasticité si particulière. Popularisée à Paris par l’enseigne Bachir, la booza ne se limite plus à une seule adresse : d’autres glaciers libanais proposent, eux aussi, leur propre version de ce dessert emblématique. L’Orient-Le Jour vous propose cinq adresses pour (re)découvrir la booza dans toutes ses saveurs – à la fleur de lait (achta), à la rose (ward) et même à l’avocat !Bachir, la plus iconiqueGlacier emblématique au Liban, avec plus de 50 magasins, Bachir s’est installé à Paris en...
