La ministre américaine de la Justice promet la peine maximale au meurtrier présumé d'une réfugiée ukrainienne

La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a promis mardi la prison à perpétuité ou la peine capitale au meurtrier présumé d'une réfugiée ukrainienne dans un tramway en août, une affaire dont le président Donald Trump s'est saisi pour accuser ses adversaires démocrates de laxisme.

Aux poursuites déjà engagées par la justice de l'Etat de Caroline du Nord contre le meurtrier présumé, DeCarlos Brown, un Afro-Américain de 34 ans, s'ajoute désormais une inculpation au niveau fédéral pour « acte ayant causé la mort à bord d'un transport en commun », a précisé le ministère dans un communiqué.

« Iryna Zarutska était une jeune femme vivant le rêve américain - son meurtre atroce est le résultat direct de politiques laxistes face à la criminalité qui ont échoué faisant passer les criminels avant les gens innocents », a déclaré Pam Bondi, citée dans le texte.

« J'ai donné instruction à mes procureurs de poursuivre pour meurtre au niveau fédéral DeCarlos Brown, un récidiviste violent avec des antécédents de crime violent. Nous demanderons la peine maximale pour cet acte de violence impardonnable - il ne verra plus la lumière du jour en tant qu'homme libre », a assuré la ministre. S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine capitale, selon le communiqué.

Iryna Zarutska, 23 ans, qui avait quitté l'Ukraine en 2022 à la suite de l'invasion russe, a été poignardée à mort le 22 août dans un tramway de Charlotte, dans l'est des Etats-Unis. « Le sang de cette femme innocente peut littéralement être vu dégoulinant du couteau du tueur », a commenté lundi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, après avoir vu les images du meurtre. « Et maintenant, son sang est sur les mains des démocrates qui refusent de mettre les gens mauvais en prison », a-t-il ajouté.

Les images glaçantes de vidéosurveillance montrent un homme montant dans le tramway et s'asseyant derrière elle avant de la poignarder de trois coups de couteau, sans aucun échange préalable ni raison apparente. Le suspect, identifié par la suite comme DeCarlos Brown, souffrant de troubles de santé mentale, a été condamné à de multiples reprises par le passé.

Il a notamment purgé cinq ans de prison pour braquage avec une arme létale, a affirmé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, à l'ouverture de son point de presse mardi. « Ce monstre aurait dû être incarcéré et Iryna devrait toujours être vivante », a-t-elle affirmé, incriminant la politique pénale adoptée par les « hommes politiques démocrates, les juges de gauche et les procureurs faibles ».



