Centerstage, un lieu bâti autour de la musique au cœur d’Achrafieh

Beyrouth accueille une nouvelle adresse ambitieuse qui entend redéfinir l’expérience musicale et gastronomique de la capitale : Centerstage, imaginé et porté par le réalisateur et entrepreneur culturel Mir-Jean Bou Chaaya, fondateur et associé gérant. Installé dans une maison beyrouthine classée à Achrafieh rue Abdel Wahab, le lieu se veut bien plus qu’un bar ou un club. « Centerstage n’est pas un bar musical. C’est une destination bâtie autour de la musique », affirme son fondateur.Ouvert en juin, le bar et le garden accueillent le public du mardi au dimanche à partir de 18h, tandis que le music room, une salle d’écoute immersive, dévoile sa programmation progressivement. « Nous avons choisi d’ouvrir par étapes pour préserver l’intimité et la précision de l’expérience. L’idée est d’accompagner...

