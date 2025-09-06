Menu
Économie - Restauration

Centerstage, un lieu bâti autour de la musique au cœur d’Achrafieh

Le ticket moyen varie entre 55 et 75 dollars par personne.

Par Nagi Morkos, le 06 septembre 2025 à 00h00

Centerstage, un lieu bâti autour de la musique au cœur d’Achrafieh

Photo fournie par l’établissement.

Beyrouth accueille une nouvelle adresse ambitieuse qui entend redéfinir l’expérience musicale et gastronomique de la capitale : Centerstage, imaginé et porté par le réalisateur et entrepreneur culturel Mir-Jean Bou Chaaya, fondateur et associé gérant. Installé dans une maison beyrouthine classée à Achrafieh rue Abdel Wahab, le lieu se veut bien plus qu’un bar ou un club. « Centerstage n’est pas un bar musical. C’est une destination bâtie autour de la musique », affirme son fondateur.Ouvert en juin, le bar et le garden accueillent le public du mardi au dimanche à partir de 18h, tandis que le music room, une salle d’écoute immersive, dévoile sa programmation progressivement. « Nous avons choisi d’ouvrir par étapes pour préserver l’intimité et la précision de l’expérience. L’idée est d’accompagner la montée en puissance du lieu sans jamais...
