Resserrant l’étau autour de Gaza-ville, Israël affirme avoir tué le porte-parole du Hamas Abou Obeida

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche une frappe de l’armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous son nom de guerre Abou Obeida. Son ministre de la Défense Israël Katz a affirmé plus tard que le responsable palestinien avait été « éliminé » à Gaza. « Le porte-parole terroriste du Hamas Abou Obeida a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres (personnes) éliminées de l’axe du mal d’Iran, du Liban et du Yémen au fond de l’enfer », a affirmé M. Katz sur son compte X. L’armée israélienne a fait savoir pour sa part qu’elle ciblerait les dirigeants du Hamas à l’étranger. « Dans la bande de Gaza, nous avons frappé hier l’un des hauts responsables du Hamas, Abou Obeida. Ce n’est pas fini, la plupart des dirigeants du Hamas se trouvent à l’étranger et nous les atteindrons également », a déclaré le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, selon un communiqué militaire.Très secret, le porte-parole, qui se cachait le visage sous un keffieh, est devenu un symbole régional de la résistance depuis le début de la guerre dans l’enclave palestinienne.Dans un communiqué attribué vendredi à Abou Obeida par le Hamas, le porte-parole des Brigades Ezzeddine al-Qassam avait averti que les otages encouraient les « mêmes risques » que ses propres combattants face aux troupes israéliennes qui s’apprêtent à lancer une offensive sur Gaza-ville. « Nous prendrons soin des prisonniers du mieux que nous pourrons et ils seront avec nos combattants dans les zones de combats et d’affrontements, soumis aux mêmes risques et aux mêmes conditions de subsistance », a-t-il dit.

Confirmation de la mort de Mohammad Sinouar

Le mouvement islamiste n’avait pas réagi dans l’immédiat aux informations sur son assassinat. Il a en revanche confirmé dimanche la mort de l’un de ses chefs, Mohammad Sinouar, trois mois après que l’armée israélienne a annoncé l’avoir tué le 13 mai dernier dans une frappe à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza. Le responsable était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinouar, l’ex-chef suprême du mouvement islamiste palestinien dépeint comme le principal architecte de l’attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 en Israël.

À l’heure où la pression militaire augmente sur le Hamas avec l’encerclement de l’agglomération de Gaza par les troupes israéliennes, la Croix-Rouge internationale a mis en garde samedi contre une évacuation massive de la population de la ville. Malgré des pressions croissantes, tant à l’étranger qu’en Israël, pour mettre fin à la guerre, le gouvernement de Benjamin Netanyahu affirme vouloir poursuivre l’offensive et l’armée se prépare à un assaut généralisé sur Gaza-ville. L’armée a jugé « inévitable » l’évacuation de l’agglomération. « Il est impossible que l’évacuation massive de la ville de Gaza puisse être menée à bien de manière sûre et digne dans les conditions actuelles », a réagi la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, dans un communiqué. Des milliers d’habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire, sur près d’un million de personnes vivant dans le gouvernorat éponyme, qui comprend la ville et ses environs, selon l’ONU.

Otages et manifestations israéliennes

Une nouvelle vague de bombardements israéliens nocturnes entre samedi et dimanche a ciblé plusieurs secteurs de la bande de terre, dont la première ville de l’enclave. Dimanche, la Défense civile de Gaza a fait état de 18 personnes tuées au cours d’opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien, dont 13 près de sites de distribution d’aide. La veille, le bilan s’élevait à 66 morts. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé dimanche que 7 nouvelles personnes étaient mortes de faim au cours des dernières 24 heures. Le bilan total des morts par famine s’élève désormais à 339, dont 124 enfants, précise le ministère, cité par al-Jazeera. Les représailles israéliennes au 7-Octobre à Gaza ont causé la mort de 63 371 personnes, en grande majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, considérés comme fiables par l’ONU.

En Israël, ceux qui s’opposent à l’offensive prévue à Gaza-ville craignent qu’elle ne coûte la vie à davantage de soldats et mette en danger la sécurité des otages enlevés le 7-Octobre et encore vivants. Des milliers de personnes ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv et dans d’autres villes pour réclamer la libération des otages et la fin de la guerre. « Netanyahu, si mon Matan revient dans un cercueil (...), je veillerai personnellement à ce que vous soyez inculpé de meurtre », a lancé la figure de proue du Forum des familles d’otages, Einav Zangauker, en parlant de son fils. Le gouvernement a de son côté annoncé avoir identifié les restes d’un des deux corps d’otages que l’armée avait récemment ramenés de Gaza. Il s’agit d’Idan Shtivi, un jeune homme qui avait été enlevé au festival de musique Tribe of Nova.

Flottille humanitaire et pressions internationales

À l’international, une flottille de dizaines de bateaux chargés d’aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, a appareillé dimanche depuis Barcelone pour tenter de « rompre le blocus de Gaza », selon ses organisateurs. L’ONU a confirmé la semaine dernière qu’un état de famine régnait dans la bande de Gaza, après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans une situation « catastrophique ». La Global Sumud Flotilla, dont le slogan est « Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles », est censée arriver dans l’enclave à la mi-septembre, dans la troisième tentative du genre ces derniers mois. Cette mission « est différente » des précédentes car « nous avons maintenant beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux et cette mobilisation est historique », a affirmé la militante suédoise de 22 ans dont la première tentative pour atteindre Gaza en juin avait échoué. À cette flottille au départ du port catalan devraient se joindre « des dizaines » de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d’autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées « en solidarité avec le peuple palestinien » seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg.Entendant contribuer à accroître la pression sur Israël, le président colombien Gustavo Petro a de son côté émis samedi un nouveau décret pour tenter d’arrêter les exportations de charbon vers ce pays, après une première tentative l’année dernière. Le nouveau document précise que l’interdiction sera cette fois « sans exception », alors que le décret de juin 2024 ne s’appliquait pas aux contrats signés avant cette date. Le texte est effectif depuis samedi et sera appliqué « dans toutes les circonstances », a indiqué la présidence dans un communiqué, alors que Bogota a rompu ses relations diplomatiques avec l’État hébreu en 2024, suspendant notamment l’achat d’armements israéliens. Les Européens, dont les ministres des Affaires étrangères se sont réunis samedi à Copenhague, n’ont quant à eux toujours pas réussi à s’entendre sur d’éventuelles sanctions contre Israël, faisant face notamment au refus des plus fidèles alliés de Tel-Aviv, l’Allemagne et la Hongrie.