Ukraine 25 morts dans les frappes russes de jeudi sur Kiev, selon un nouveau bilan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu'au moins 25 personnes avaient été tuées la veille par les attaques russes à Kiev, selon un nouveau bilan. « À l'heure actuelle, nous savons que 25 personnes ont été tuées, dont quatre enfants, et que des dizaines d'autres ont été blessées », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Il a estimé que cette attaque « absolument ignoble » montrait « les véritables intentions » du président russe Vladimir Poutine. « Continuer à tuer, et non pas prendre des mesures pour parvenir à la paix », a estimé Volodymyr Zelensky.

Des tirs de missiles et de drones russes ont éventré jeudi à l'aube des immeubles d'habitation de la capitale ukrainienne. La plus jeune victime n'avait « même pas 3 ans », selon Volodymyr Zelensky. Une journée de deuil a été décrétée vendredi dans la capitale ukrainienne.

Kiev, située loin du front et dotée d'importantes défenses antiaériennes, a longtemps été relativement préservée des pires attaques aériennes russes. Mais les frappes particulièrement meurtrières se sont multipliées ces derniers mois, la Russie ayant envoyé un nombre de drones record vers l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois à « des sanctions fortes » contre la Russie pour la contraindre à cesser ses bombardements et à arrêter la guerre déclenchée par son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. « La Russie ne comprend que la force (...) Les Etats-Unis, l'Europe et les pays du G20 ont cette force », a-t-il déclaré.

Des dirigeants européens ont vivement condamné ces bombardements sur Kiev, estimant qu'ils montraient que Moscou ne souhaitait pas réellement négocier pour mettre fin à plus de trois ans et demi de guerre.