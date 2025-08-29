Refus de visas américains à des responsables palestiniens: Israël salue une "initiative courageuse"
AFP /
le 29 août 2025 à 19h51
Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a qualifié d'"initiative courageuse" le refus par les Etats-Unis d'octroyer des visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre.
"Merci [...] de tenir l''OLP' [l'Organisation de libération de la Palestine, NDLR] et l'Autorité palestinienne responsables des récompenses qu'elles offrent aux terroristes, pour leur incitation à la haine et leurs efforts pour lancer une guerre juridique contre Israël", écrit Gideon Saar sur son compte X.
"Nous remercions [le président américain Donald Trump] et [son] gouvernement pour cette initiative courageuse (et) pour le soutien offert une fois de plus à Israël", ajoute-t-il.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.