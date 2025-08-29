Liban: des factions palestiniennes à Beyrouth remettent leurs armes à l'armée

Les formations palestiniennes présentes dans des camps de réfugiés de Beyrouth ont remis vendredi leurs armes à l'armée libanaise, dans le cadre d'un plan gouvernemental pour désarmer des groupes non étatiques, a indiqué un responsable à l'AFP.

Lors d'une visite à Beyrouth en mai, le président palestinien Mahmoud Abbas avait conclu avec le président libanais Joseph Aoun un accord prévoyant la remise aux autorités de toutes les armes présentes dans les camps palestiniens.

Le Liban accueille environ 222.000 réfugiés palestiniens, selon l'ONU, dont une majorité vit dans des camps. En vertu d'un accord tacite, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.

Ramez Dimashkieh, président du Comité de dialogue libano-palestinien, a déclaré que "l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a remis (vendredi) trois camions remplis d'armes à l'armée libanaise", notamment des roquettes et des armes lourdes.

Un camion provenait des camps de Mar Elias et de Chatila, et deux autres du camp de Bourj al-Barajneh à Beyrouth, a-t-il précisé.

À l'entrée du camp de Bourj al-Barajneh, les correspondants de l'AFP ont vu de grandes caisses en bois être transportées vers un parking voisin où des soldats les ont inspectées, tandis que des troupes étaient déployées en nombre dans la zone.

Le Fatah de Mahmoud Abbas est la plus importante composante de l'OLP. Le Hamas islamiste et le Jihad islamique, alliés du Hezbollah libanais, n'en font pas partie.

"Il y a encore d'autres factions qui n'ont pas rendu leurs armes, mais le processus a commencé", a ajouté M. Dimashkieh.

La veille, les factions de l'OLP avaient remis leurs armes lourdes dans les camps de Rachidiyé, Bass et Bourj Chemali, dans le sud du Liban, selon le Comité de dialogue libano-palestinien.

Sous forte pression américaine, le gouvernement libanais a également chargé ce mois-ci l’armée d'élaborer un plan visant à désarmer le Hezbollah pro-iranien avant la fin de l'année.

