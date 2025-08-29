La Russie a massé « jusqu'à 100.000 » soldats près d'une ville clé de l'est de l'Ukraine, selon Zelensky

La Russie a concentré « jusqu'à 100.000 » soldats près de Pokrovsk, une ville clé de l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi le président Volodymyr Zelensky, à un moment où les démarches internationales en faveur de la paix semblent bloquées.

La situation dans la zone de Pokrovsk « est la plus préoccupante aujourd'hui », la Russie y ayant accumulé « jusqu'à 100.000 soldats », a affirmé à la presse M. Zelensky. L'armée russe « prépare en tout cas des actions offensives », a-t-il ajouté. Cette ville, qui comptait environ 60.000 habitants avant la guerre, est un important noeud logistique pour les forces ukrainiennes, se trouvant à l'intersection de plusieurs routes de la région.

Les troupes russes se rapprochent de Pokrovsk depuis des mois par trois côtés et s'en trouvent aujourd'hui à moins de cinq kilomètres. La semaine dernière, M. Zelensky avait déjà affirmé que Moscou était en train de masser des unités dans la partie occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, en vue d'une potentielle offensive.

L'armée russe, qui occupe 20% du territoire ukrainien, progresse lentement dans l'est depuis plus de deux ans mais ses avancées se sont accélérées ces derniers temps. Elle a ainsi pénétré dans la région de Dnipropetrosvk (centre-est), une première depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Le président américain Donald Trump a déclaré souhaiter arrêter cette guerre le plus rapidement possible, pressant Moscou et Kiev à mettre fin aux hostilités, mais la situation reste inchangée, tant les positions des deux camps semblent irréconciliables. L'Ukraine et ses alliés européens accusent Vladimir Poutine de vouloir gagner du temps pour poursuivre l'invasion et de préparer de nouvelles offensives sur le front.



