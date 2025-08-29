L'armée israélienne exprime ses "regrets" après la mort de soldats libanais dans l'explosion d'un drone

L'armée israélienne a exprimé vendredi ses regrets après que l'armée libanaise a annoncé la mort de deux soldats à la suite de l'explosion d'un drone israélien qui s'était écrasé dans le sud du Liban.

L'armée libanaise a indiqué que ses membres inspectaient le drone tombé jeudi dans la région de Naqoura, lorsqu'il a explosé, tuant un officier et un soldat, et blessant deux autres.

Le président libanais Joseph Aoun a précisé qu'il s’agissait du quatrième incident mortel pour l'armée depuis le début de son déploiement dans le sud du Liban, après le cessez-le-feu de novembre entre Israël et le Hezbollah soutenu par l'Iran.

Le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, Avichay Adraee, a écrit sur X que l'armée avait, jeudi, "attaqué un véhicule d'ingénierie dans la région de Naqoura, dans le sud du Liban, qui s'apprêtait à reconstruire une infrastructure militaire du Hezbollah dans la zone".

Il a ajouté que lors de cette opération, "un dysfonctionnement technique s'est produit", empêchant l'explosion de la munition, qui est tombée au sol, "avec des rapports ultérieurs faisant état de plusieurs victimes dans les rangs de l'armée libanaise".

M. Adraee a indiqué qu'une enquête était en cours "afin de déterminer si l’incident a été causé par l’explosion d’armes israéliennes", ajoutant que l'armée "exprime ses regrets pour les blessures subies par les soldats de l'armée libanaise".

Dans le cadre du cessez-le-feu visant à mettre fin à plus d'un an d'hostilités entre Israël et le Hezbollah, l'armée libanaise est déployée dans le sud du pays avec pour mission de démanteler les infrastructures du groupe soutenu par l'Iran, avec l’aide des casques bleus de l’ONU.

Israël poursuit ses frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban malgré la trêve, et a affirmer les continuer tant qu'il ne sera pas désarmé.

