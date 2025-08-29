Haykal « choqué » par les pressions US sur le désarmement : l'armée dément des informations du Akhbar

Le commandement de l’armée libanaise et la présidence ont démenti vendredi les informations du quotidien pro-Hezbollah al-Akhbar selon lesquelles le commandant en chef Rodolphe Haykal aurait été « choqué » par les pressions américaines sur le désarmement du Hezbollah. L'institution militaire doit présenter mardi prochain au gouvernement un plan pour permettre à l'État de récupérer le monopole sur les armes dans le pays d'ici la fin de l'année et ce malgré le refus catégorique du chef du Hezbollah, Naïm Kassem, de rendre son arsenal, menaçant d'avoir recours à une « confrontation » en cas de désarmement forcé.

Jeudi, depuis Tel-Aviv, le sénateur Lindsey Graham, qui faisait partie de la délégation américaine à Beyrouth en début de semaine, a souligné que « si nous devons utiliser la force militaire pour désarmer le Hezbollah, il est dans l'intérêt de l'Amérique de s'assurer que (cette tâche incombe) à l'armée libanaise ». Al-Akhbar rapporte que Rodolphe Haykal aurait fait savoir qu'il préférerait « démissionner s'il était question que l’armée en vienne à faire couler le sang de Libanais ». L'armée aurait également, selon ce média, « refusé d'élaborer un plan d’exécution pour le désarmement avec une liste d’objectifs ou un calendrier ».

L'armée a démenti ces informations, soulignant qu'elle « exécute ses missions avec responsabilité, professionnalisme et souci de la sécurité du pays et de sa stabilité intérieure » et appelant les médias à ne pas « lancer des spéculations » sur ses décisions ». Le bureau de presse de la présidence a également démenti des informations de presse, alors que le nom du chef de l'État, Joseph Aoun, est mentionné dans l'article du Akhbar, disant qu'il avait pris connaissance d'une proposition visant à demander au gouvernement de ne pas s'engager dans l'application du « plan Barrack », du nom de l'émissaire américain, tant que la Syrie et Israël ne l'ont pas officiellement approuvé.

Certains médias « diffusent des informations attribuées à des sources à Baabda, ou proches de Baabda, mais les positions du président ne sont exprimées que par lui-même ou à travers des communiqués ou informations provenant de son bureau de presse », a souligné la présidence.