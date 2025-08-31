Menu
Économie - Restauration

Yamma, le nouveau « rooftop » qui marie saveurs méditerranéennes et musique

L’addition moyenne s’élève à environ 75 dollars pour un dîner accompagné de boissons.

Par Nagi MORKOS, le 31 août 2025 à 14h01

Yamma, le nouveau « rooftop » qui marie saveurs méditerranéennes et musique

Photo fournie par le restaurant.

Perché au sommet du Palm Beach, avec vue imprenable sur la corniche de Beyrouth, Yamma s’impose comme la nouvelle adresse festive de l’été.Derrière ce rooftop qui a ouvert ses portes le 17 juillet, des acteurs bien connus de la scène libanaise : les fondateurs de Em Sherif et Roger Saad, alias DJ Rodge, l’un des DJ les plus renommés du pays. Leur ambition était d’offrir un lieu où la musique live et la cuisine méditerranéenne s’accordent.« Nous voulions créer un bar-restaurant à l’esprit oriental et méditerranéen, sans chicha, avec une vraie programmation musicale », explique Mireille Hayeck. De 18h30 à 21h, le lieu offre des concerts au coucher du soleil, avant de laisser place, jusqu’à 2h du matin, à une programmation plus électro assurée par DJ Rodge et son équipe composée de cinq DJ. « Nous avons aussi invité différents groupes pour...
