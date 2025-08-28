« Jai déjà frappé des types » : quand un député australien menace un journaliste pour avoir évoqué ses origines libanaises

Un député australien a menacé un journaliste de télévision pour avoir mentionné ses origines libanaises, lors d'une conférence de presse sur l'immigration jeudi, agitant le poing et affirmant avoir déjà « frappé des personnes », rapporte Reuters.

Bob Katter, fondateur du Katter's Australian Party, un parti populiste défendant les agriculteurs des zones rurales, avait convoqué la conférence de presse afin d'évoquer sa participation annoncée à la Marche pour l'Australie, un rassemblement anti-immigration prévu dans plusieurs villes dimanche. « Vous avez vous-même des origines libanaises », lui lance un journaliste lors de l'événement organisé devant le parlement de l'État du Queensland à Brisbane, avant d'être interrompu par M. Katter. « Ne dites pas ça parce que ça m'irrite ! J'ai déjà frappé des types au visage pour avoir dit cela », lui crie alors le député, pointant du doigt Josh Bavas, reporter de la chaîne télévisée australienne Channel Nine. « Ma famille vit ici depuis 140 ans. » L'élu explique ensuite qu'il se retient de ne pas frapper M. Bavas, qu'il qualifie de « raciste », s'approchant de lui en agitant le poing, comme le montrent des images télévisées.

« Menaces inacceptables »

« En près de vingt ans de carrière journalistique, je n'ai jamais été confronté à une telle réaction de la part d'un élu », a dénoncé le journaliste dans un communiqué après l'incident. Fiona Dear, directrice de l'information et des affaires courantes de la société mère de la chaîne, a jugé les menaces de M. Katter inacceptables et les accusations de racisme « infondées et offensantes », réclamant des excuses. « Je trouve cela assez choquant de menacer un journaliste », a déclaré un autre reporter, après que Katter a refusé de répondre à d'autres questions sur le sujet lors de la conférence de presse. « Message reçu », a ensuite réagi Robbie Katter, fils de Bob Katter et également député de l'État, présent lors de la conférence de presse. Le bureau de l'élu n'a pas répondu à une demande de commentaire de la part de Reuters.

Les crocodiles du nord du Queensland

Bob Katter, 80 ans, est le parlementaire fédéral en exercice le plus ancien d'Australie et est connu pour ses prises de position excentriques. En 2017, il avait fait parler de lui après avoir affirmé qu'il n'avait pas le temps de discuter de la question du mariage homosexuel, car « tous les trois mois, une personne est déchiquetée par un crocodile dans le nord du Queensland ».

La question des origines libanaises ou moyen-orientales, cette fois d'une journaliste d'origine libanaise, Antoinette Lattouf, avait fait débat l'année dernière lors d'un procès l'opposant à la chaîne ABC, qui l'avait licenciée en raison de ses « opinions politiques opposées à la campagne militaire israélienne à Gaza », selon ce qu'avait tranché la justice en juin dernier. Selon la chaîne américaine CNN, l'accusation selon laquelle la présentatrice aurait été renvoyée en raison de ses origines avait été rejetée. Cette question avait fait débat pendant le procès, la défense d'ABC ayant voulu souligner dans son exposé qu'il « n'existait pas de race libanaise, moyen-orientale ou arabe » avant de se rétracter.

La population d'émigrés libanais en Australie et leurs descendants est estimée à un demi-million de personnes et est caractérisée par son fort attachement à leur pays d’origine, comme en attestent le grand nombre de visites de retour à la famille enregistrées vers le Liban, les mariages interlibanais, une forte transmission linguistique, 90 %, ainsi qu'une certaine cohésion résidentielle, selon le musée de l’immigration à Victoria, qui s'est notamment intéressé aux origines des communautés venues de 85 pays. Les Libanais vivent principalement dans les régions du Sud-Est les plus peuplées, à commencer par l’État du Queensland et la ville de Brisbane, bordés par la Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend la ville de Sydney et la capitale Canberra, et enfin l’État de Victoria et Melbourne, capitale culturelle et sportive du pays.