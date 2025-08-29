Cafés insolites, burgers et glaces au sahlab : de Zghorta à Ehden, cinq destinations culinaires à découvrir

Nous avons sillonné cette région, ses routes qui grimpent et s’enfoncent dans le brouillard, pour partager avec vous nos cinq coups de cœur. Il ne s'agit pas d’arrêts touristiques, mais d’étapes gourmandes et insolites, bien que la nature soit presque dans chaque assiette, et que le froid, même durant les soirées d’été, chatouille la peau et ouvre l’appétit.Bamboo – L'Asie sur la carte libanaiseDes rues bondées de Bangkok et de Delhi, à celles, plus silencieuses, du nord du Liban, Bamboo propose les saveurs les plus audacieuses empruntées à cette Asie lointaine, l’hospitalité méditerranéenne en plus.Fondé par Fouad Honein à Zghorta, en 2017, Bamboo est rapidement devenu un endroit incontournable aux quatre coins du Liban pour les plats fusion asiatiques. Avec des succursales à Tripoli, Batroun,...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte