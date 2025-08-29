Menu
Lifestyle - nos sélections gourmandes

Cafés insolites, burgers et glaces au sahlab : de Zghorta à Ehden, cinq destinations culinaires à découvrir

De Zghorta et ses environs, vous connaissez sa nature sacrée, ses rivières, la vallée de Qannoubine, ses églises et ses arbres millénaires, mais saviez-vous où trouver des saveurs… asiatiques, un magnifique sahlab au parfum de cannelle, et l’incontournable et indétrônable kebbé sous toutes ses formes ?

OLJ / Par Rayanne TAWIL, le 29 août 2025 à 15h01

Cafés insolites, burgers et glaces au sahlab : de Zghorta à Ehden, cinq destinations culinaires à découvrir

De Zghorta à Ehden, place à la kebbé, au sahlab et à une nature rafraîchissante. Photos Rayanne Tawil / Montage Jaimee Lee Haddad/ L'Orient-Le Jour

Nous avons sillonné cette région, ses routes qui grimpent et s’enfoncent dans le brouillard, pour partager avec vous nos cinq coups de cœur. Il ne s'agit pas d’arrêts touristiques, mais d’étapes gourmandes et insolites, bien que la nature soit presque dans chaque assiette, et que le froid, même durant les soirées d’été, chatouille la peau et ouvre l’appétit.Bamboo – L'Asie sur la carte libanaiseDes rues bondées de Bangkok et de Delhi, à celles, plus silencieuses, du nord du Liban, Bamboo propose les saveurs les plus audacieuses empruntées à cette Asie lointaine, l’hospitalité méditerranéenne en plus.Fondé par Fouad Honein à Zghorta, en 2017, Bamboo est rapidement devenu un endroit incontournable aux quatre coins du Liban pour les plats fusion asiatiques. Avec des succursales à Tripoli, Batroun, Jounieh et un emplacement d'été...
