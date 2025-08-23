Roselane Café, de la cuisine fantôme à l’adresse zen de Gemmayzé

Ouvert depuis fin juillet à Gemmayzé, Roselane Café est le fruit de l’audace de deux amies, Marianne Makhlouf et Rita Rizkallah. Après trois ans d’expérience en cuisine de livraison, elles se sont lancées dans l’aventure d’un véritable café, misant toutes leurs économies sur ce projet qu’elles veulent convivial, sain et porteur d’énergie positive.

L’aventure Roselane a démarré le 22 novembre 2021, sous la forme d’une cuisine de livraison « cloud kitchen ». Mais l’idée d’un lieu physique n’a jamais cessé de trotter dans la tête de ses fondatrices. « Nos clients nous demandaient sans cesse si nous avions un café où ils pouvaient venir. Avoir un espace pour rencontrer notre clientèle est vite devenu une évidence », explique Rita Rizkallah. Les deux femmes sont copropriétaires à 50 %.

Après de longues recherches de local, de Zaituna Bay à Gemmayzé, les deux associées trouvent enfin l’adresse idéale. Le 25 juillet 2025, elles ouvrent en douceur. Le café s’étend sur 120 m², peut accueillir 40 clients à l’intérieur et 14 en terrasse. « Nous voulions créer un lieu qui reflète notre énergie feelgood, un espace zen et apaisant », souligne Marianne Makhlouf.

Menu équilibré

Roselane mise sur un menu simple mais nutritif. Sandwiches protéinés, salades colorées, yaourts et smoothie bowls préparés devant les clients composent l’offre. « Chaque repas est pensé pour apporter tous les nutriments nécessaires », explique Marianne, qui supervise également l’approvisionnement en produits frais via Maison M, l’entreprise familiale qu’elle dirige.

Le menu reste fidèle aux éléments phares de la période de livraison, avec une sélection de trois sandwiches, plusieurs salades et un yaourt signature. « Nous avons gardé les plats qui plaisent vraiment et supprimé ceux qui fonctionnaient moins bien. Nous ajouterons progressivement de nouvelles options », précise Rita Rizkallah.

L’expérience se veut aussi transparente : les clients peuvent observer la préparation, gage de fraîcheur et d’hygiène. « Nous tenons à promouvoir notre propreté et la qualité de nos ingrédients. C’est une partie intégrante de notre identité », ajoute Marianne Makhlouf.

Côté gestion, le projet représente un investissement conséquent. Les deux associées, propriétaires à parts égales, ont engagé près de 260 000 dollars pour couvrir les coûts de lancement et d’exploitation, avec un bail de six ans pour leur local. L’addition moyenne, elle, tourne autour de 17 dollars, et le restaurant est ouvert sept jours sur sept, de 8 heures à 23 heures, avec la possibilité, bien sûr, de se faire livrer.

Deux parcours complémentaires

Amies de longue date, Marianne et Rita se sont rencontrées dans le milieu professionnel, chez PwC. Mais leurs parcours ont rapidement divergé. Marianne travaille dans l’affaire familiale Maison M, tout en lançant en 2016 l’ONG The North Pole avec l’aide de Rita Rizkallah, qui distribue des cadeaux et paniers de base aux familles défavorisées.

Rita, elle, a passé douze ans en conseil chez PwC, entre Beyrouth et Riyad. Mais le rythme effréné l’a conduite à un épuisement progressif. « J’ai mis trois ans à prendre la décision de démissionner. J’ai finalement sauté le pas la première semaine de la guerre, en 2024. J’avais besoin de me concentrer sur Roselane, mon projet qui me tenait le plus à cœur », confie-t-elle.

Les deux femmes partagent aujourd’hui la même ambition : faire de Roselane une marque reconnue, alliant nutrition, convivialité et bien-être. « C’était un pari risqué, nous avons mis toutes nos économies dans ce café. Mais pour nous, c’était maintenant ou jamais », conclut Rita.