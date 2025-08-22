Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - Rencontre

Estelle Lefébure : Quand on épouse un Hallyday, on intègre la famille royale française

Quarante ans après ses débuts, elle reste l’une des supermodels les plus citées et célébrées du monde. Égérie des géants de la haute couture, muse des icônes du siècle dernier, l’ex-belle fille rock de Johnny, aujourd’hui transformée en gourou du bien-être, a donné rendez-vous à « L’Orient-Le Jour » à l’ombre d’une plage azuréenne…

OLJ / Par Karl RICHA, le 22 août 2025 à 00h00

Estelle Lefébure : Quand on épouse un Hallyday, on intègre la famille royale française

Estelle Lefébure sur une plage de la Côte d'Azur, en 2025. Photo DR

Son regard clair s’accorde au décor. De quoi en troubler plus d’un. Sur une plage privée du sud de la France, la plus célèbre des « filles de l’été » – comme l’ont longtemps surnommée les rédactrices du Vogue tricolore – patiente sur un canapé entre deux interviews, souriant poliment aux passants. Difficile, en effet, pour les touristes, serveurs et badauds du dimanche d’ignorer l’un des minois les plus reconnaissables de la mode. Celui-là même qui a été placardé sur les avenues de mégalopoles et devantures de magasins de village, qui a fait la couverture de plus d’un millier de magazines et prêté ses traits à des marques de cosmétiques vendues à l’international. En haut noir à manches bouffantes assorti à un pantalon taille haute, Estelle Lefébure reste, pour les mamans quinquas comme pour leurs progénitures, l’emblème de la province...
Son regard clair s’accorde au décor. De quoi en troubler plus d’un. Sur une plage privée du sud de la France, la plus célèbre des « filles de l’été » – comme l’ont longtemps surnommée les rédactrices du Vogue tricolore – patiente sur un canapé entre deux interviews, souriant poliment aux passants. Difficile, en effet, pour les touristes, serveurs et badauds du dimanche d’ignorer l’un des minois les plus reconnaissables de la mode. Celui-là même qui a été placardé sur les avenues de mégalopoles et devantures de magasins de village, qui a fait la couverture de plus d’un millier de magazines et prêté ses traits à des marques de cosmétiques vendues à l’international. En haut noir à manches bouffantes assorti à un pantalon taille haute, Estelle Lefébure reste, pour les mamans quinquas comme pour...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut