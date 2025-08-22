Estelle Lefébure : Quand on épouse un Hallyday, on intègre la famille royale française

Son regard clair s’accorde au décor. De quoi en troubler plus d’un. Sur une plage privée du sud de la France, la plus célèbre des « filles de l’été » – comme l’ont longtemps surnommée les rédactrices du Vogue tricolore – patiente sur un canapé entre deux interviews, souriant poliment aux passants. Difficile, en effet, pour les touristes, serveurs et badauds du dimanche d’ignorer l’un des minois les plus reconnaissables de la mode. Celui-là même qui a été placardé sur les avenues de mégalopoles et devantures de magasins de village, qui a fait la couverture de plus d’un millier de magazines et prêté ses traits à des marques de cosmétiques vendues à l’international. En haut noir à manches bouffantes assorti à un pantalon taille haute, Estelle Lefébure reste, pour les mamans quinquas comme pour...

