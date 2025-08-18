La Chine espère un accord « acceptable pour toutes les parties »

La Chine a dit lundi espérer un accord « acceptable pour toutes les parties » sur l'Ukraine, avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

Donald Trump a affirmé que son homologue ukrainien pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie « presque immédiatement », excluant toutefois que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'Otan. Le président ukrainien s'entretiendra d'abord en tête-à-tête avec M. Trump à partir de 13H00 (17H00 GMT). Les différents dirigeants européens se joindront ensuite à eux.

« Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable, contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible », a indiqué lors d'une conférence de presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Sont attendus à la Maison Blanche, outre M. Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique Keir Starmer ou encore le chef de l'Otan Mark Rutte. Un sommet organisé vendredi en Alaska entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine n'avait débouché sur aucun cessez-le-feu.

Interrogée sur cette rencontre Trump-Poutine, la porte-parole Mao Ning a affirmé lundi que la Chine « soutenait tous les efforts visant à une résolution pacifique de la crise ». La Chine « se réjouit de voir la Russie et les Etats-Unis maintenir le contact, améliorer leurs relations et promouvoir un règlement politique de la crise ukrainienne », a-t-elle souligné.