Nouveau soutien de la fondation al-Walid ben Talal au centre médical de Hrajel

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, s’est entretenue avec une délégation de la municipalité de Hrajel (caza du Kesrouan) menée par le maire du village Khalil Khalil. Étaient également présents les quatre moukhtars et le directeur du centre médical de Hrajel, le père Hareth Khalil.

Dans son allocution, le président de la municipalité a remercié Leila Solh Hamadé pour le soutien que la fondation apporte au centre médical de la localité. « Nous nous tournons vers vous aujourd’hui parce que nous voulons équiper le centre d’appareils d’échographie », a-t-il souligné à l’adresse de l’ancienne ministre, affirmant que le centre en question fournit des services médicaux à l’ensemble du jurd du Kesrouan. D’autant plus que les services médicaux sont absents de l’ensemble de la région, à l’exception de Hrajel, selon lui. Prenant la parole, le père Hareth Khalil a lui aussi rendu un vibrant hommage à Leila Solh Hamadé, l’invitant à se rendre à Hrajel.

Pour sa part, l’ex-ministre a rappelé que c’est son neveu, le prince al-Walid ben Talal, qui a fondé le centre médical de Hrajel en collaboration avec le ministère de la Santé, affirmant que « ces centres sont un modèle de la coopération entre la fondation et la société civile kesrouanaise ». « Il est nécessaire aujourd’hui plus que jamais, de soutenir le secteur de la santé au Liban, notamment dans les localités périphériques », a-t-elle encore dit, se félicitant de la collaboration de longue date avec le centre médical de Hrajel. Elle a également promis de se rendre au village kesrouanais dans un avenir proche.