Aoun : Instiller la peur de l'autre parmi les Libanais est « injustifié »

Après 48 heures de discours et de réactions contrastées au propos du chef du Hezbollah Naïm Kassem, qui a agité la menace « d'affrontements » au Liban si le gouvernement poursuivait sur sa lancée et s'obstinait à vouloir désarmer le Hezbollah, le président Joseph Aoun a affirmé qu'instiller la peur de l'autre parmi les Libanais est « injustifié ».

Le gouvernement avait décidé le 5 août de mandater l'armée libanaise aux fins d'élaborer un plan pour que l’État récupère le monopole des armes avant la fin de l'année. La troupe doit présenter ce plan dans les deux semaines à venir. Deux jours plus tard, l'exécutif approuvait une feuille de route préparée par l'émissaire américain Tom Barrack pour assurer la bonne application des modalités du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, après 13 mois d'affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne.

« Deux options » face au plan Barrack

Le chef de l’État a évoqué sur la chaîne saoudienne al-Arabiya les mises en garde contre une guerre civile en cas de désarmement imposé, provenant principalement du camp du tandem chiite, et « la peur de l'autre instillée parmi les Libanais ». Pour lui, ces avertissements ne sont que des « paroles, et elles ne sont pas justifiées ». M. Aoun a souligné que la communauté chiite est « un élément fondamental au Liban et qu'il n'y a pas lieu de craindre pour une communauté ou une autre ». Le désarmement du Hezbollah est « une affaire interne et ce sont les institutions constitutionnelles qui sont seules compétentes pour traiter cette question. Je ne pense pas que dans le pays quelqu'un ait un problème avec le principe du monopole des armes », a-t-il ajouté.

Concernant la feuille de route américaine, Joseph Aoun a affirmé s'être retrouvé face à « deux options : soit accepter le document et demander au monde d’obtenir l’accord d’Israël » pour un arrêt des attaques visant le Liban, « soit ne pas l’accepter et voir s’intensifier les agressions et l’isolement économique du Liban. » « Nous avons formulé des remarques sur le document américain, il est ainsi devenu un document libanais. Il ne deviendra exécutoire qu’après l’approbation des États concernés et nous avons insisté sur le principe de procéder +pas à pas+ », a-t-il ajouté. Il a encore indiqué que tous les contacts avec Israël « se font par l’intermédiaire des Américains, des Français et de parties qui veulent simplement aider. Mais il n’y a aucune partie ou médiateur qui mène un dialogue libano-israélien. »

L'Iran et l'Arabie saoudite

Le chef de l’État a affirmé que la neutralité du Liban, et le fait de le maintenir à l'écart des conflits « est ce qui le protègera face à tous les défis ». L'armée libanaise « est forte et accomplit ses missions dans toutes les régions du pays, ce qui renforce la stabilité et rassure les Libanais à l'intérieur du pays et à l'extérieur », a-t-il dit.

Revenant par ailleurs sur les déclarations condamnées par Beyrouth de responsables iraniens qui ont rejeté les décision du gouvernement libanais, M. Aoun est revenu sur ce qu'il avait déjà déclaré à l'émissaire Ali Larijani, au cours de la tournée de ce dernier à Beyrouth cette semaine. « L’Iran est un pays ami, mais sur la base du respect mutuel et de la préservation de la souveraineté. Nous ne nous permettons pas d’intervenir dans ses affaires ni dans celles d’aucun autre État, pas plus que nous n’acceptons d’ingérence dans nos affaires intérieures », a-t-il souligné.

Concernant les relations avec les pays du Golfe, notamment avec l'Arabie saoudite, Joseph Aoun a expliqué avoir dit au prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, et aux responsables qu'il a rencontrés lors des ses voyages dans le monde arabe ces derniers mois : « Je ne veux pas de dons, je veux des investissements. Les investissements peuvent prendre plusieurs formes et nous avons de nombreux secteurs dans lesquels vous pouvez investir. » « Nous comptons beaucoup sur le rôle de l'Arabie saoudite dans la relance au Liban. Personne ne pourrait renoncer à la relation entre nos deux pays », a-t-il poursuivi.

« Je promets aux Libanais, dans le pays et à l'étranger, que nous allons aller de l'avant. Il n'y aura pas de retour en arrière », a encore lancé le président. « Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il a commencé et il est tangible », a-t-il insisté, affirmant que les « démarches qui rétablissent la confiance des Libanais et des pays étrangers en l’État ont commencé ». « Personne n’est protégé, pas même moi. Et les fonds des déposants reviendront », a-t-il assuré.

Berry : Aucune crainte d'une guerre civile

Le président du Parlement et chef du mouvement Amal allié du Hezbollah a de son côté appelé à un « dialogue au sujet du monopole de l’État sur les armes, mais pas de la manière dont elle est actuellement proposée. » « J’écouterai l’envoyé américain pour connaître sa vision quant aux modalités du désarmement, mais je n’ai rien à lui soumettre de mon côté », a-t-il aussi affirmé sur al-Arabiya. « Il n’y a aucune crainte d’une guerre civile ni d’une menace contre la paix intérieure », a souligné M. Berry, qui a fait valoir qu' « aucune décision concernant le désarmement d’un parti ne peut être appliquée tant qu’Israël refuse de mettre en œuvre ses engagements », notamment en se retirant du territoire national et en libérant les détenus libanais dans ses prisons. « Le Hezbollah n’a pas tiré une seule balle depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, alors qu’Israël poursuit ses frappes », a-t-il soutenu.

Le parti chiite avait, rappelle-t-on, effectué des tirs quelques jours après le début de la trêve début décembre 2024, et celles-ci avaient provoqué une riposte sévère et meurtrière de l'armée israélienne.