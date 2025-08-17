Funérailles d’un Palestinien tué par l’armée israélienne

Des dizaines de Palestiniens ont participé dimanche aux funérailles de Hamdan Abou Alia, un jeune homme tué par balles par l'armée israélienne, dans le village d'Al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère avait annoncé samedi soir « la mort en martyr du jeune Hamdan Moussa Mohammed Abou Alia (18 ans), tué par les tirs de l’occupation dans la localité d'Al-Mughayyir ». De son côté, l’armée israélienne a déclaré que des « terroristes » avaient lancé des pierres et des cocktails Molotov contre ses soldats lors d’une « opération conjointe » avec la police israélienne dans le village. Sollicitée par l'AFP, l'armée a ajouté que « les soldats ont riposté par des tirs en direction des assaillants pour éliminer la menace, et un impact a été confirmé ».

Le cortège funèbre a traversé les rues du village, portant le corps du jeune homme, dont la tête était enveloppée d'un keffieh palestinien. Les participants ont scandé des slogans comme « Par notre âme et notre sang, nous te sacrifions, ô martyr ! », en brandissant des drapeaux palestiniens et ceux des mouvements Fatah et Hamas. Le corps a ensuite été amené au domicile familial pour un dernier adieu. « Si vous pensez que personne ne soutient le peuple palestinien, sachez que nous comptons sur Dieu tout-puissant », a lancé le père du jeune homme, Moussa Abou Alia.

Quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, aux côtés d'environ 500.000 Israéliens installés dans des colonies, illégales au regard du droit international. Les violences meurtrières s'y sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.