L'armée israélienne annonce se « concentrer » sur la ville de Gaza

L'armée israélienne va « concentrer » ses opérations sur la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, pour y frapper de « façon décisive » le Hamas, a annoncé dimanche son chef d'état-major. « Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre », a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, cité par un communiqué de l'armée au cours d'une visite sur le terrain dans la bande de Gaza.

« Nous maintiendrons l'élan de l'opération » d'envergure annoncée mi-mai par l'armée dans le territoire palestinien en guerre depuis 22 mois « tout en nous concentrant sur la ville de Gaza » - la plus grande du territoire et selon Israël un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien, a-t-il développé. « Nous continuerons à frapper jusqu'à la défaite décisive du Hamas, en gardant toujours les otages au premier plan de nos préoccupations », a-t-il ajouté.

Les déclarations du chef d'état-major sur les « plans visant à occuper Gaza sont la promesse d'une nouvelle vague d'extermination et de déplacement massif », a réagi le mouvement islamiste sur son site internet. Le Hamas y voit « un crime de guerre majeur, reflétant le mépris de l'occupant pour les lois internationales et humanitaires », avec « le soutien politique et militaire des Etats-Unis qui ont donné carte blanche » à Israël.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, avait annoncé en fin de semaine dernière avoir adopté ce nouveau plan, approuvé par son cabinet de sécurité, pour une nouvelle phase des opérations dans la bande de Gaza, ne mentionnant plus cependant l'opération annoncée mi-mai.

Celle-ci « a atteint ses objectifs, le Hamas ne possède plus les mêmes capacités qu'avant (...) nous avons infligé un coup sévère », s'est prévalu le chef de l'armée. « La campagne actuelle n'est pas ponctuelle » mais s'inscrit dans « une stratégie planifiée à long terme » visant en premier lieu l'Iran, a-t-il avancé, sans cependant faire référence au plan de M. Netanyahu.

Vendredi, l'armée avait confirmé que ses troupes menaient une série d'opérations à la périphérie de Gaza-ville, où des habitants font état depuis plusieurs jours d'intenses frappes et d'incursions au sol.

Samedi soir, le Cogat, organisme dépendant du ministère de la Défense et en charge des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a annoncé que « des tentes et autres équipements d'abri seront fournis à compter de demain dimanche dans le cadre des préparatifs de Tsahal pour déplacer la population des zones de combat vers le sud de la bande de Gaza pour leur protection ». Ces propos « de l'occupant concernant l'installation de tentes dans le sud de Gaza sous un prétexte +humanitaire+ représentent une tromperie flagrante pour couvrir le massacre imminent et le déplacement forcé », a réagi le Hamas.

Selon la radio de l'armée, l'objectif de l'armée serait, d'ici le 7 octobre, non seulement « d'évacuer la population de la ville de Gaza, mais aussi achever l'encerclement de la ville et d'en prendre le contrôle opérationnel ». « Au moins quatre divisions seront déployées dans la bande de Gaza dans le cadre de la nouvelle opération », affirme encore la radio, évoquant la mobilisation de « plusieurs brigades de réserve, soit des dizaines de milliers de soldats de réserve ».



