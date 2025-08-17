Menu
Dernières Infos - Conflit

La Défense civile fait état de 18 morts dans la bande de Gaza


AFP / le 17 août 2025 à 13h52,

Une Palestinienne dans un camp de déplacés, le 17 août 2025 à Gaza-Ville. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

La Défense civile à Gaza a indiqué que 18 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées dimanche dans des bombardements et tirs israéliens dans le territoire palestinien ravagé par plus de 22 mois de guerre. Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, a déclaré à l'AFP que parmi les morts figuraient sept Palestiniens tués à l'aube par une frappe de drone dans la cour de l'hôpital al-Maamadani dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire affamé.

Selon des témoins, les victimes faisaient partie de « l'unité Sahm » affiliée au mouvement islamiste Hamas. Cette unité regroupe des centaines des agents de sécurité et de volontaires chargés « d'assurer l'aide et de lutter contre les pillards », selon des sources du Hamas. L'armée n'a pas commenté ces bombardements dans l'immédiat.

Les raids aériens ont été menés dans la nuit et le matin contre différentes zones de la bande de Gaza, où l'armée israélienne mène une offensive destructrice en riposte à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, et assiège les quelque deux millions d'habitants.

M. Bassal a affirmé que des bombardements intenses se poursuivaient sur le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, où l'armée mène depuis une semaine une offensive terrestre étendue à la zone voisine de Tal al-Hawa. Il a fait état de « pertes humaines et de blessés », dont des enfants et des femmes ». La Défense civile « rencontre d'énormes difficultés pour atteindre les personnes coincées sous les décombres, à cause des bombardements intensifs et du manque d'équipements », selon lui.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre qui a déclenché la guerre.

