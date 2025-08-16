Le Liban de nouveau au cœur de la politique des « axes »

En dépit de la campagne hostile qui a précédé sa visite au Liban, le secrétaire général du Conseil supérieur de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, s’est entretenu à Beyrouth avec tous ceux qu’il avait prévu de voir, concluant ses rencontres par un entretien avec le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem. Au-delà des déclarations publiques et de celles qui l’étaient moins, notamment avec des personnalités politiques et religieuses dans la mouvance du Hezbollah, la visite du responsable iranien a marqué un virage dans la situation politique interne, mais son objectif principal dépasse les frontières libanaises pour montrer aux forces régionales et internationales que l’Iran n’a pas perdu tous ses éléments de force.

Le principal message envoyé ainsi par le responsable iranien est justement de dire qu’il ne faudrait pas enterrer « l’axe de la résistance » très vite et que le Liban ne peut pas basculer entièrement dans le camp adverse. D’ailleurs, il est clair que le pays est divisé sur la question de son emplacement sur l’échiquier régional et international. Depuis la guerre des 66 jours entre septembre et novembre 2024, le camp hostile au Hezbollah avait clairement laissé entendre que « l’axe de la résistance » était désormais fini et que le parti chiite n’avait plus d’autre choix que celui de déposer les armes, voire de se dissoudre, car le Liban est entré dans une phase américaine. La visite de Larijani à Beyrouth, après celle qu’il a effectuée en Irak, cherche au contraire à montrer que « l’axe iranien » n’est pas fini et que si le Liban n’en fait plus partie comme auparavant, cela ne signifie pas qu’il doit être désormais soumis à la volonté américaine.

En d’autres termes, le Liban – qui affirmait vouloir ne plus s’inscrire dans la politique des axes – est devenu le théâtre d’une lutte sourde entre deux de ces axes, celui mené par les États-Unis et celui mené par l’Iran. Et pour couronner le tout, au moment où le Liban affirmait au visiteur iranien son refus de toute ingérence étrangère dans ses affaires et son attachement à la souveraineté et à l’indépendance du pays, le chef d’état-major de l’armée israélienne effectuait une tournée au sud du Liban...

Le Liban ne veut pas des ingérences iraniennes dans ses affaires internes, mais il ne peut pas ne pas tenir compte du document américain qui lui a été présenté par l’émissaire Tom Barrack. Il rejette – c’est du moins ce qui a filtré des entretiens de Larijani avec Joseph Aoun – le fait que la République islamique noue des relations directes avec une communauté et un parti, au lieu que tout passe par l’État, comme c’est le cas en général des pays qui respectent entre eux le principe de leur souveraineté. Mais en même temps, le Liban accepte que ce soit le cas de plusieurs autres parties internes qui ont des relations directes avec des États étrangers. D’ailleurs, les milieux proches du Hezbollah se sont empressés de publier une comparaison entre les déclarations de Larijani et celles de Barrack, pour demander qui s’ingère le plus dans les affaires libanaises et qui porte le plus atteinte à la souveraineté du pays. Quant à l’idée d’établir des liens exclusifs avec la communauté chiite, elle a été indirectement démentie par le fait que l’envoyé spécial iranien a rencontré mercredi après-midi, dans le cadre de sa visite à Beyrouth, des personnalités de toutes les confessions et notamment des cheikhs sunnites évoluant dans la mouvance du Hezbollah. Selon les sources proches de cette formation, il s’agissait d’une réponse directe aux accusations confessionnelles portées aux Iraniens, ainsi qu’une volonté de montrer que même si le Premier ministre Nawaf Salam a exprimé, lors de sa rencontre avec Larijani, une certaine froideur et du mécontentement à l’égard des agissements iraniens, d’autres personnalités sunnites y sont favorables. Cela peut paraître un détail, d’autant que les cheikhs sunnites invités à rencontrer Larijani ne sont pas ceux qui ont la plus grande influence au sein de la communauté, mais dans ce climat particulier de grande tension, chaque décision a été bien étudiée et chaque mot a été bien pesé. C’est ainsi que l’émissaire iranien n’a cité clairement, dans ses critiques, que les États-Unis, évitant d’évoquer les pays du Golfe et en particulier l’Arabie saoudite qui, tout en gardant de bonnes relations avec l’Iran, fait partie des États qui réclament avec le plus d’insistance le désarmement du Hezbollah.

Officiellement, il s’agit donc d’une lutte ouverte entre les États-Unis et l’Iran, mais dans la réalité, plusieurs autres forces y sont impliquées. C’est justement à cause de ces considérations que l’impression générale, après la visite de Ali Larijani à Beyrouth, est que le Liban est redevenu, malgré lui, un terrain de confrontation. C’est un peu aussi le cas de la Syrie, tiraillée entre diverses influences, notamment américaine, turque, saoudienne et israélienne et, selon certains analystes, celui de l’Irak qui ne peut pas rester en dehors de cette lutte sourde dans la région. Pour certains historiens, la situation actuelle ressemble à celle qui a précédé les accords de Sykes-Picot négociés et conclus entre 1915 et 1916 qui avaient dessiné le Moyen-Orient selon un partage qui dure jusqu’à aujourd’hui encore. Ces historiens rappellent à cet égard une des premières déclarations de Barrack (attendu d’ailleurs lundi à Beyrouth), avant même sa première visite au Liban, lorsqu’il avait estimé que ces accords sont révolus et n’ont pas amené la paix dans la région. Dans l’approche américaine, qu’est-ce qui devrait les remplacer ? Le tableau régional est encore flou. Chacune des parties concernées cherche à renforcer ses cartes et cela se fait malheureusement au détriment des États fragiles, où l’unité interne fait défaut.