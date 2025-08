Le Hezbollah participera au Conseil des ministres axé sur le désarmement du parti, affirme son porte-parole à « L'OLJ »

Le porte-parole du Hezbollah, Youssef Zein, a affirmé mardi à L'Orient-Le Jour que les deux ministres de sa formation prendront part à la séance gouvernementale qui examinera la question du désarmement du parti chiite cet après-midi au palais présidentiel de Baabda.

Le parti chiite « veille à préserver l'intérêt du Liban. Il est donc disposé à discuter de la question de ses armes dans les limites du discours d'investiture du président de la République, Joseph Aoun, et de la déclaration ministérielle du cabinet Salam », a-t-il souligné. Il a toutefois indiqué que « toute décision (du Conseil des ministres) qui dépasserait ces deux limites mènerait à une réaction des ministres du Hezbollah », soulignant que celle-ci pourrait aller de l'opposition verbale à la décision du cabinet au retrait de la séance ministérielle.

Youssef Zein a toutefois exclu la possibilité de voir les ministres du Hezbollah claquer la porte du gouvernement.

Le gouvernement de Nawaf Salam devrait se réunir mardi après-midi au palais de Baabda pour aborder la remise de l'arsenal du parti chiite. Ce dernier ne refuse pas le principe d’un débat sur le monopole des armes par l’État, mais il conditionne tout désarmement à un retrait préalable des Israéliens et à l’arrêt des violations du cessez-le-feu, ainsi que la libération des prisonniers et le lancement du processus de reconstruction après la récente guerre. Dans une vidéo publiée lundi soir, le Hezbollah a affirmé que la résistance était « le seul choix et soutien à l'armée libanaise ». Des contacts politiques se sont poursuivis lundi soir afin de parvenir à une formule que le gouvernement pourrait adopter mardi.

Protestant contre le Conseil des ministres, des partisans du Hezbollah ont défilé à moto lundi soir dans plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de motocyclistes brandissant des drapeaux jaunes du parti sillonnant des quartiers de la banlieue sud et scandant « Labayka Nasrallah » (à tes ordres, Nasrallah), en allusion à l'ancien chef du parti chiite, Hassan Nasrallah, assassiné par une frappe israélienne le 27 septembre 2024. Face à l'agitation de la rue chiite, plusieurs figures politiques ont à nouveau appelé mardi au désarmement du parti chiite.