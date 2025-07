Nourriture en prison : les fournisseurs réclament d’être payés en liquide, faute de quoi ils cesseront les livraisons

Les prestataires chargés de fournir les repas et les produits alimentaires dans les prisons libanaises menacent de suspendre leurs livraisons à partir de la fin juillet, si l’État ne leur verse pas rapidement l’argent qu’il leur doit, en espèces et par avance, comme cela se faisait jusqu’à récemment, rapporte mercredi l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Dans un communiqué adressé à la Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI), les fournisseurs dénoncent le manque de fonds pour couvrir les montants qui leur sont dus au 31 juillet 2025, et regrettent que leur demande de 75 milliards de livres libanaises supplémentaires pour couvrir les paiements des mois de mai et juin soit restée lettre morte. « En réponse, le ministère des Finances a proposé d’effectuer les règlements aux FSI sous forme de virements bancaires. Une solution que nous ne pouvons accepter », affirment-ils. Les causes invoquées par les fournisseurs font état de retards de paiement de plusieurs mois liés à la routine administrative, mais aussi à leur crainte d’un nouvel effondrement de la livre libanaise et d’une hausse des prix. « Une fois émises, les factures mettent environ un mois à être signées par le directeur général, puis sont transmises au ministère des Finances où leur traitement prend plus de trois mois », déplorent-ils. Ils disent également craindre une nouvelle dépréciation de la livre libanaise, rappelant les lourdes pertes subies lors de la précédente crise financière, lorsque la valeur de leur capital avait fondu sous l’effet de la chute de la monnaie nationale. « Si nos paiements ne sont pas effectués en cash, nous risquons tout simplement la faillite », avertissent-ils, menaçant de mettre leur menace à exécution si aucune solution n’est trouvée. Depuis l’effondrement de la livre libanaise en octobre 2019, le Liban a assisté à l'essor d’une économie fonctionnant massivement en espèces, nourri par la défiance envers les banques paralysées depuis cinq ans. Une réalité que les autorités tentent d’inverser, sans résultat pour l'instant. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

