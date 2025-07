La situation humanitaire à Gaza est « moralement inacceptable », dit le patriarche latin de Jérusalem

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, a déclaré mardi à son retour de Gaza que la situation humanitaire était « moralement inacceptable » dans le territoire palestinien ravagé par plus de 21 mois de guerre.

« Nous avons vu des hommes attendre pendant des heures sous le soleil dans l'espoir d'un simple repas », a déclaré Mgr Pizzaballa, la plus haute autorité catholique de Terre sainte, après son retour d'une visite dans la bande de Gaza. « C'est moralement inacceptable et injustifiable », a-t-il dit, précisant que l'Eglise et « toute la communauté chrétienne ne les abandonneraient jamais ».