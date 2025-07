Un artiste déploie un drapeau palestinien sur scène au Royal Opera House à Londres

Un artiste a déployé samedi soir un drapeau palestinien sur scène durant une représentation au Royal Opera House à Londres, une action qualifiée dimanche de « totalement inappropriée » par cette célèbre institution.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent cet artiste, au deuxième rang sur scène, brandir le drapeau puis un homme sortir des coulisses pour tenter, en vain, de le lui arracher de force. Cette scène s’est déroulée au moment des applaudissements, à la fin de la représentation de l’opéra Le Trouvère de Giuseppe Verdi.

Il s’agit d’« une action non autorisée », a réagi un porte-parole du Royal Opera House, le temple de l’art lyrique et de la danse au Royaume-Uni, qui se situe dans le quartier de Covent Garden. « Cela n’a pas été approuvé par le Royal Ballet and Opera », a-t-il ajouté, parlant d’un « acte totalement inapproprié ».

De nombreux artistes ont manifesté ces derniers mois leur soutien aux Palestiniens lors de représentations. Fin juin, lors du Festival de Glastonbury, le groupe de rap nord-irlandais Kneecap a accusé sur scène Israël d’être un État « criminel de guerre » et a scandé à plusieurs reprises « Free Palestine ! ». L’un des trois membres du groupe, Liam O’Hanna dit Mo Chara, est par ailleurs poursuivi pour « infraction terroriste » après avoir arboré un drapeau du Hezbollah pendant un concert à Londres en 2024. Également à Glastonbury, l’un des membres de Bob Vylan, duo punk rap britannique, a scandé « Mort, mort aux IDF ! », les forces de défense israéliennes. La police poursuit son enquête dans cette affaire. Les organisateurs du festival s’étaient dit « consternés », et la BBC, qui retransmettait la performance, a depuis annoncé qu’elle ne diffuserait plus de concerts « à haut risque » en direct ou en streaming.

L’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1 219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes également enlevées ce jour-là, 49 sont toujours otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l’armée israélienne. Israël a juré de détruire le Hamas et a lancé en représailles une offensive destructrice dans laquelle au moins 58 895 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées, selon des données du ministère de la Santé à Gaza, jugées fiables par l’ONU.